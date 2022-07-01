Гаранин: «Если Бакаев перешел в «Зенит», то «Спартак» тоже фарм-клуб?»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о переходе форварда Матео Кассьерры в «Зенит».

«Для «Зенита», получается, все наши команды — это фарм-клубы. Имея хорошие финансовые возможности, они могут купить любого футболиста. Бакаев же ушeл в «Зенит» из «Спартака». «Спартак» – фарм-клуб? Нет. Не Кассьерра первый, не он последний.

В Европе это нормальная практика, когда появляется сильный футболист и он уезжает в другую команду. Матео тепло проводили, и футболисты не сидели после со слезами на глазах, что всe пропало.

Будем работать, будем трудиться. Найдeм интересного футболиста. Брать ради того, чтобы просто взять, – такого не будет», — сказал Гаранин.