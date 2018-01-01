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Гаранин: «Если Бакаев перешел в «Зенит», то «Спартак» тоже фарм-клуб?»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о переходе форварда Матео Кассьерры в «Зенит».

«Для «Зенита», получается, все наши команды — это фарм-клубы. Имея хорошие финансовые возможности, они могут купить любого футболиста. Бакаев же ушeл в «Зенит» из «Спартака». «Спартак» – фарм-клуб? Нет. Не Кассьерра первый, не он последний.

В Европе это нормальная практика, когда появляется сильный футболист и он уезжает в другую команду. Матео тепло проводили, и футболисты не сидели после со слезами на глазах, что всe пропало.

Будем работать, будем трудиться. Найдeм интересного футболиста. Брать ради того, чтобы просто взять, – такого не будет», — сказал Гаранин.

  • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
  • Колумбиец подписал контракт по схеме «3+1».
  • Форвард выбрал себе 30-й игровой номер.

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Источник: «Чемпионат»

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