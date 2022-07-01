Кассьерра рассказал о своих целях в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о целях в клубе из Петербурга.

— А если говорить в общем — какие цели ставите перед собой на эти три года?

— Логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали Премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции «Зенита».

А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей.