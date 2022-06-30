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Кассьерра рассказал о своих целях в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о целях в клубе из Петербурга.

— А если говорить в общем — какие цели ставите перед собой на эти три года?

— Логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали Премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции «Зенита».

А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей.

  • Контракт с 25-летним колумбийцем подписан по схеме «3+1».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 4 миллиона евро плюс бонусы.
  • Кассьерра в минувшем сезоне забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

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Источник: сайт «Зенита»

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