Кассьерра рассказал о своих целях в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о целях в клубе из Петербурга.
— А если говорить в общем — какие цели ставите перед собой на эти три года?
— Логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали Премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции «Зенита».
А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей.
- Контракт с 25-летним колумбийцем подписан по схеме «3+1».
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 4 миллиона евро плюс бонусы.
- Кассьерра в минувшем сезоне забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
Источник: сайт «Зенита»