Алонсо допустил возвращение в «Краснодар» в 2023 году

Защитник Хуниор Алонсо, принадлежащий «Краснодару», допустил, что вернется в российский клуб из «Атлетико Минейро» в 2023 году.
«У меня контракт до 2024 года. Я на связи с клубом, они звонят мне каждую неделю, спрашивают как дела, рассказывают о ситуации в России.
Я контактирую с одноклубниками, в частности, с двумя бразильцами – с Вандерсоном, который сейчас в «Интернасьонале», и с Кайо, он вернулся в «Краснодар».
Трудно сказать, останусь ли я в «Атлетико Минейро». Я бы не сказал, что это невозможно, но тяжело. У меня ведь контракт, они очень прилично в меня вложились, заплатили более 8,5 миллиона долларов, нужно подождать.
У меня контракт с «Атлетико» до декабря, а дальше будет видно», – цитирует Алонсо Superesportes.
- В январе «Краснодар» купил игрока у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.
- Алонсо не провел ни одного официального матча за новую команду.
- Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до июня 2025 года.
Источник: Sports.ru