Кассьерра рассказал, чье мнение повлияло на его переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что советовался с Вильмаром Барриосом перед переходом в клуб из Петербурга.

— Обсуждали ли переход с вашим соотечественником Вильмаром Барриосом, спрашивали его о чем-нибудь?

— Да, у меня была возможность поговорить с ним. Вильмар — первоклассный футболист, который прямо сейчас творит историю в «Зените». Я задал ему несколько вопросов, и после его слов мне было еще проще решиться на переезд.

— Что Барриос рассказывал вам о клубе и Петербурге?

— Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, все это стало для меня дополнительной мотивацией приехать сюда.