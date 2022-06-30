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  • Кассьерра рассказал, чье мнение повлияло на его переход в «Зенит»

Кассьерра рассказал, чье мнение повлияло на его переход в «Зенит»

30 июня 2022, 16:27
5

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что советовался с Вильмаром Барриосом перед переходом в клуб из Петербурга.

— Обсуждали ли переход с вашим соотечественником Вильмаром Барриосом, спрашивали его о чем-нибудь?

— Да, у меня была возможность поговорить с ним. Вильмар — первоклассный футболист, который прямо сейчас творит историю в «Зените». Я задал ему несколько вопросов, и после его слов мне было еще проще решиться на переезд.

— Что Барриос рассказывал вам о клубе и Петербурге?

— Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, все это стало для меня дополнительной мотивацией приехать сюда.

  • Контракт с 25-летним колумбийцем подписан по схеме «3+1».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 4 миллиона евро плюс бонусы.
  • Кассьерра в минувшем сезоне забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео Барриос Вильмар
Комментарии (5)
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ААМ
1656598908
Надеюсь, что в "Зените у Кассъерры получится.
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nik55
1656599883
Барриос рассказывал что там можно заработать но без роста в мастерстве
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Enter2006
1656602525
Как чьё мнение? Как обычно, мнение кошелька. У Миллера бесконечные потоки государственных денег, даже в кризис, когда людям есть нечего, но их может вбухивать куда захочет. Не зря в 90х называли "бандитский петербург", а потом и без стыда ещё и сериал об этом сняли...
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