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Кассьерра рассказал, чье мнение повлияло на его переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что советовался с Вильмаром Барриосом перед переходом в клуб из Петербурга.

— Обсуждали ли переход с вашим соотечественником Вильмаром Барриосом, спрашивали его о чем-нибудь?

— Да, у меня была возможность поговорить с ним. Вильмар — первоклассный футболист, который прямо сейчас творит историю в «Зените». Я задал ему несколько вопросов, и после его слов мне было еще проще решиться на переезд.

— Что Барриос рассказывал вам о клубе и Петербурге?

— Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, все это стало для меня дополнительной мотивацией приехать сюда.

  • Контракт с 25-летним колумбийцем подписан по схеме «3+1».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 4 миллиона евро плюс бонусы.
  • Кассьерра в минувшем сезоне забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 16:27
Комментарии10
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    Рейтинг: +7020

    nik55 42 минуты назад

    Барриос рассказывал что там можно заработать но без роста в мастерстве

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    Рейтинг: +3818

    ААМ 59 минут назад

    Надеюсь, что в "Зените у Кассъерры получится.

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    Рейтинг: +66

    Аден 1 час назад

    не надо бла-бла, бариос тебе про газпромовскую халяву напел и все дела, а в остальном назвездел он тебе про бЗденит,

    1
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    Рейтинг: +1172

    Taps > Аден 1 час назад

    Не надо набрасывать говно на вентилятор ...

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    Ответить
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    Рейтинг: +66

    Аден > Taps 1 час назад

    не набрасывай....

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    Рейтинг: +1118

    fakeid 1 час назад

    интересно, что о спартаге рассказывали зиньковскому)

    4
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    Рейтинг: +8389

    R_a_i_n > fakeid 1 час назад

    Ты бы слышал, что Зюба про тебя рассказывал, нахваливал...

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    Рейтинг: +10830

    Алексей З > fakeid 1 час назад

    А что должны рассказывать , когда из периферии уходишь в ТОП клуб ?
    Если не совсем дурак , то понимаешь что это рост ЗП и рост популярности.

    0
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    Рейтинг: +3818

    ААМ > Алексей З 1 час назад

    СПАМ давно уже не топ-клуб, а топ-скандалист. Топ-клубом был "Спартак"

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    Рейтинг: +10830

    Алексей З > ААМ 42 минуты назад

    Это твоё мнение , не хочу переубеждать.
    Пересмотри финал Кубка этого года , может тогда поймёшь что такое народная любовь , а место в таблице это второстепенно.
    Это как СЕМЬЯ , её не выбираешь , в ней живёшь.
    В радостях и в горестях.

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