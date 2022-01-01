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Форвард «Спартака» Николсон провел тренировку в футболке «Урала»

Вингер «Тулузы» Джуниор Флеммингс выложил в соцсетях видео совместной тренировки с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном.

Игроки сборной Ямайки приступили к подготовке к сезону-2022/23.

При этом Николсон занимался в футболке «Урала».

  • Форвард зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Фото: соцсети Джуниора Флеммингса

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 10:26
Комментарии4
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    Рейтинг: +441

    Zenit40k 1 час назад

    Ему бы больше подошла футболка с символикой ЛГБТ ,спартаковец же ,гыгы

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    Рейтинг: +10818

    Алексей З 1 час назад

    И что ?????
    Бомбардир , продолжай !!!
    Трусы у него какого клуба , а гетры, носки ?
    Наверно из названия туалетной бумаги вы сделаете определённые выводы , поделитесь.
    Ниже плинтуса вроде уже и некуда , или ошибаюсь ?

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    Рейтинг: +79

    Бывалый1488 > Алексей З 1 час назад

    Ну выложили пост и выложили, что так бомбануло то у тебя друг?)

    3
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    Рейтинг: +10818

    Алексей З > Бывалый1488 1 час назад

    Репутация издания меня сильно беспокоит.
    Для чего это ?
    Освещать ,на ком какая футболка, всех будут или только спартаковцев ?

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