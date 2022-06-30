Форвард «Спартака» Николсон провел тренировку в футболке «Урала»

Вингер «Тулузы» Джуниор Флеммингс выложил в соцсетях видео совместной тренировки с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном.

Игроки сборной Ямайки приступили к подготовке к сезону-2022/23.

При этом Николсон занимался в футболке «Урала».

Форвард зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».

Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.

Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Фото: соцсети Джуниора Флеммингса