Форвард «Спартака» Николсон провел тренировку в футболке «Урала»

Вингер «Тулузы» Джуниор Флеммингс выложил в соцсетях видео совместной тренировки с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном.
Игроки сборной Ямайки приступили к подготовке к сезону-2022/23.
При этом Николсон занимался в футболке «Урала».
- Форвард зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
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Фото: соцсети Джуниора Флеммингса
Источник: «Бомбардир»