Черчесов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопросы о РПЛ в сезоне-2022/23.

– В России сезон стартует 9 июля матчем за Суперкубок. Афиша громкая – «Зенит» – «Спартак», вокруг игры много шума. Вы следите за тем, что происходит в нынешней РПЛ? И что ждете от битвы чемпиона и обладателя Кубка?

– Мы в курсе каких-то вещей, но всех нюансов не знаем. Соглашусь, что «Зенит» – «Спартак» – отличная вывеска, соберется полный стадион. Имею представление, что многие клубы проводят сборы в России, каждый по-своему готовится к старту.

Очень многое будет зависеть от того, кто как войдет в сезон, кто какие цели на него ставит. Правда, некоторые легионеры покидают РПЛ, а заменить их не так просто из-за отсутствия еврокубков.

Другое дело, что можно по-другому комплектовать состав, больше времени уделять молодежи. У каждой команды претерпит изменения стратегия: кто правильно распределит силы, тот сделает качественный скачок и выйдет на новый уровень.

Есть коллективы, стоящие особняком, «Зенит» и представители Москвы, посмотрим, как отреагируют на новые условия в регионах.

– «Зенит» остается главным фаворитом нашей Премьер-лиги. За счет чего можно бороться с сине-бело-голубыми на дистанции?

– Возможностей у питерцев побольше, чем у других, но это само по себе еще ни о чем не говорит. Есть подготовка, игроки, тренеры, обстановка в коллективе, каждый сезон – отдельная история, каждый матч – тоже.

У «Зенита» имеется потенциал, который мой коллега Сергей Семак отлично использует на протяжении четырех лет. Желаю ему проявить в следующем чемпионате новые качества.

Молодые футболисты просто так не появляются: их нужно тренировать, воспитывать, требовать, направлять в нужное русло. Например, в «Зените» мало молодежи, потому что стоит задача взять титул. А кто-то другой не стремится к золоту, но развивает игроков.

У каждого свой план и свои возможности. Главное, чтобы команды не искали в нынешней ситуации только негатив, ведь открываются новые возможности для развития.

– У кого, на ваш взгляд, больше всего шансов подтянуться к «Зениту»?

– Три столичных клуба поменяли тренеров, поэтому невозможно дать прогноз. Любому тренеру, опытному или молодому, нужно время для выстраивания игры.

Кстати, поздравляю Александра Бородюка с тем, что вывел в РПЛ «Торпедо». Не исключаю, что конкурентоспособнее станут «Химки» – подтянулись в прошлом чемпионате с Сергеем Юраном, будут ставить амбициозные задачи.

В «Сочи» тренер тоже сменился. В «Локомотиве» много перемен: Кухта ушел, Жемалетдинов получил травму и надолго выбыл, хотя пару новичков железнодорожники взяли.

Со стороны кажется, что только «Зенит» стабилен и четко идет в заданном направлении. Но ты никогда не знаешь, как все сработает.

В общем, давайте дождемся начала сезона. Посмотрим, у кого что получится.

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