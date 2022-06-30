Малком прокомментировал переход Ивана и Мантуана в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о бразильских новичках команды – вратаре Иване и атакующем полузащитнике Густаво Мантуане.

«Конечно, я их знаю. Очень хорошо, что они приезжают, потому что такие игроки только усиливают команду. Думаю, главное, чтобы они приехали и как можно скорее адаптировались к российскому футболу.

Они совершенно точно нам помогут, точно так же, как помогал Юри Алберто. Это все на благо команды, потому что команда станет сильнее, чтобы еще увереннее идти к своим целям», – сказал Малком.

Иван и Мантуан перешли в «Зенит» на правах аренды до лета 2023 года.

У петербургского клуба будет опция выкупа обоих легионеров.

В обмен на них в «Коринтианс» отправился Юри Алберто.

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