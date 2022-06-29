Зайнутдинов рассказал об интересе со стороны «Аталанты»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал об интересе к нему со стороны «Аталанты» в 2021 году.

– В прошлом году твой агент Евгений Новиков говорил об интересе к тебе со стороны «Аталанты». Что тебе было об этом известно?

– Им было интересно, на каких позициях я могу выступать. Было всe на уровне расспросов, потому что в ЦСКА никто официальные предложения не присылал.

– Сам ты ставишь себе цель уехать в большой чемпионат, как твой друг Эльдор Шомуродов?

– Да, конечно. Это мечта моего детства, потому что ни один казах в истории не играл в топ-5 чемпионатов. Мне хочется показать, что в Казахстане тоже знают, что такое футбол, и умеют играть.

Зайнутдинов провел 26 матчей в минувшем сезоне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Его контракт с ЦСКА истекает в 2025 году.

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