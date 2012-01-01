Юри Алберто прибыл в Сан-Паулу для завершения трансфера в «Коринтианс»

с приходом кассьерры, и, в связи с отсутствием еврокубков, - это не потеря.
с другой стороны, это самый молодой бразил в составе зенита, и самый подорожавший игрок сезона. нужно вернуть его через год (он же в аренде), пропустить через еврокубки, набить ценник до 40-50 лямов и продать в челси или подобное.
Нападающий «Зенита» Юри Алберто уже в Сан-Паулу. Вскоре «Коринтианс» должен объявить о трансфере игрока.
Переход Алберто подтвердил агент.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».
- «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
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