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Юри Алберто прибыл в Сан-Паулу для завершения трансфера в «Коринтианс»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто уже в Сан-Паулу. Вскоре «Коринтианс» должен объявить о трансфере игрока.

Переход Алберто подтвердил агент.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».
  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: телеграм-канал ZenitCafe

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1023

    fakeid 17 минут назад

    с приходом кассьерры, и, в связи с отсутствием еврокубков, - это не потеря.
    с другой стороны, это самый молодой бразил в составе зенита, и самый подорожавший игрок сезона. нужно вернуть его через год (он же в аренде), пропустить через еврокубки, набить ценник до 40-50 лямов и продать в челси или подобное.

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    Рейтинг: +665

    dragoon000320 > fakeid 14 минут назад

    "пропустить через еврокубки" насмешил, только если отдать в аренду в европейский клуб...

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    Рейтинг: +1023

    fakeid > dragoon000320 8 минут назад

    зенит вообще никогда не интересовался арендами топовых игроков (как на вход, так и на выход). исключение составляет кежман на полгода из псж. 100 лет назад. больше и не вспомню, в принципе.

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