«Базель» до сих пор не принял решение по Чалову. До конца аренды осталось два дня

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер высказался о будущем нападающего Федора Чалова, арендованного у ЦСКА.

«Насколько я знаю, решение по Чалову так и не принято до сих пор. Остается всего два дня до конца аренды? Понимаю, но других новостей нет», – сказал Майстер.

Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.

В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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