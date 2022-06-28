«Зенит» рассматривает Самошникова на замену Сантосу

«Зенит» может купить защитника «Рубина» Илью Самошникова.

По информации «РБ Спорт», клуб рассматривает вариант с трансфером 24-летнего игрока из-за возможного ухода Дугласа Сантоса. К бразильцу проявляют стабильно высокий интерес в Европе.

У «Зенита» нет окончательной определенности по Самошникову. «Рубин» хочет получить за футболиста 3 миллиона евро.

За Самошниковым следят ЦСКА и «Динамо».

В прошлом сезоне Илья забил 1 гол в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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