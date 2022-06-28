«Бавария» назвала лучшего игрока прошлого сезона

Нападающий Томас Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона-2021/22.

32-летний немец стал победителем голосования среди болельщиков. Его кандидатуру поддержали 26 процентов респондентов.

Мюллер обогнал Джамала Мусиалу (19%) и Роберта Левандовски (18%).

В прошлом сезоне воспитанник «Баварии» провел 45 матчей, забил 13 голов и сделал 25 ассистов.

Мюллер стал лучшим в топ-5 лигах Европы по числу результативных передач.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное