Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

«Бавария» назвала лучшего игрока прошлого сезона

Нападающий Томас Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона-2021/22.

32-летний немец стал победителем голосования среди болельщиков. Его кандидатуру поддержали 26 процентов респондентов.

Мюллер обогнал Джамала Мусиалу (19%) и Роберта Левандовски (18%).

  • В прошлом сезоне воспитанник «Баварии» провел 45 матчей, забил 13 голов и сделал 25 ассистов.
  • Мюллер стал лучшим в топ-5 лигах Европы по числу результативных передач.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Бавария» нашла замену Левандовски в «Реймсе»
«Барселона» не готова платить за Левандовски 60 миллионов по двум причинам 2
Мане будет играть в «Баварии» под номером ван Боммела, Боатенга
Источник: сайт «Баварии»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:27
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11