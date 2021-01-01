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Медведев: «Зенит» не будет принимать предложения по Барриосу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Вильмару Барриосу со стороны «Фламенго» и нескольких европейских клубов.

«Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», – сказал Медведев.

  • В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5693

    Давид59 40 минут назад

    Не очень умно. Так можно его спровоцировать, чтобы самому уйти

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    Рейтинг: +7839

    piligrim1986 1 час назад

    так он сам сможет свалить без спроса

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