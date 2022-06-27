Медведев: «Зенит» не будет принимать предложения по Барриосу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Вильмару Барриосу со стороны «Фламенго» и нескольких европейских клубов.

«Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», – сказал Медведев.

В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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