«Бетис» интересуется опорником «Зенита» Барриосом

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал трансферной целью «Бетиса».
Испанцы видят в 28-летнем опорнике замену для Гидо Родригеса, который может сменить команду этим летом.
В «Бетисе» считают, что «Зенит» пойдет на продажу колумбийца, чтобы оптимизировать бюджет клуба на фоне отстранения от еврокубков.
- Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
- В прошедшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.