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«Бетис» интересуется опорником «Зенита» Барриосом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал трансферной целью «Бетиса».

Испанцы видят в 28-летнем опорнике замену для Гидо Родригеса, который может сменить команду этим летом.

В «Бетисе» считают, что «Зенит» пойдет на продажу колумбийца, чтобы оптимизировать бюджет клуба на фоне отстранения от еврокубков.

  • Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • В прошедшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

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Источник: El Desmarque

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +766

    FCTB 52 минуты назад

    Пусть покупают, только оплата в рублях России!

    1
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  • ...
    Рейтинг: +65206

    portero 55 минут назад

    Уйдёт, если не сейчас, то через годик...

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