«Бетис» интересуется опорником «Зенита» Барриосом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал трансферной целью «Бетиса».

Испанцы видят в 28-летнем опорнике замену для Гидо Родригеса, который может сменить команду этим летом.

В «Бетисе» считают, что «Зенит» пойдет на продажу колумбийца, чтобы оптимизировать бюджет клуба на фоне отстранения от еврокубков.