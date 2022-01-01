Барриос интересен «Фламенго» и нескольким европейским клубам

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может сменить команду этим летом.

С 28-летним футболистом уже контактировали представители «Фламенго».

Также на колумбийца претендуют несколько неназванных клубов из Европы.

В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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