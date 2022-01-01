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Барриос интересен «Фламенго» и нескольким европейским клубам

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может сменить команду этим летом.

С 28-летним футболистом уже контактировали представители «Фламенго».

Также на колумбийца претендуют несколько неназванных клубов из Европы.

  • В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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Источник: BastidoresFla

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23492

    JTherry 15 минут назад

    СМИ публикуют "жареную новость" об интересе, чтобы через час или два опубликовать опровержение... так же и про Клаудиньо писали, что им интересуется Рома и Марсель, а еще ранее - Бенфика...

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    Рейтинг: +7837

    piligrim1986 20 минут назад

    свалит скорее всего, сегодня так модно

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