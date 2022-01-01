Барриос интересен «Фламенго» и нескольким европейским клубам

СМИ публикуют "жареную новость" об интересе, чтобы через час или два опубликовать опровержение... так же и про Клаудиньо писали, что им интересуется Рома и Марсель, а еще ранее - Бенфика...
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может сменить команду этим летом.
С 28-летним футболистом уже контактировали представители «Фламенго».
Также на колумбийца претендуют несколько неназванных клубов из Европы.
- В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
- По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».
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