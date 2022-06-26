«10-ка «Спартака» вернулась к тому, у кого и должна быть». Промес – о 10-м номере, который раньше был у Бакаева

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от возвращения себе десятого номера.

«Десятый номер? Для меня он многое значит. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с «десяткой» связаны яркие воспоминания и события. Считаю, номер вернулся к тому, у кого и должен быть», – сказал нидерландец.

Ранее 10-й номер «Спартака» был у Зелимхана Бакаева, который ушел в «Зенит».

Промес играет в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом).

Нидерландец брал со «Спартаком» РПЛ, Кубок России.

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