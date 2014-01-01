Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

«10-ка «Спартака» вернулась к тому, у кого и должна быть». Промес – о 10-м номере, который раньше был у Бакаева

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от возвращения себе десятого номера.

«Десятый номер? Для меня он многое значит. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с «десяткой» связаны яркие воспоминания и события. Считаю, номер вернулся к тому, у кого и должен быть», – сказал нидерландец.

  • Ранее 10-й номер «Спартака» был у Зелимхана Бакаева, который ушел в «Зенит».
  • Промес играет в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом).
  • Нидерландец брал со «Спартаком» РПЛ, Кубок России.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной встрече Абаскаля сыграл вничью с «Аланией», у Промеса дубль 6
«Спартак» и «Динамо» обменялись шутками по поводу Промеса 3
Промес и Депай поиграли в футбол в Гане 1
Источник: официальный сайт «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:10
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +57

    dragon922 2 часа назад

    достоин )

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +682

    Конопляных дел мастер 2 часа назад

    Промяс давно сбитый лётчик у хряков. Гыгыгы

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65

    alex-croos 2 часа назад

    Никакого уважения к своему воспитаннику! Зелимхан был достоин десятого номера!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8319

    R_a_i_n > alex-croos 1 час назад

    Никто не спорит. Но Зелимхан ушел, номер освободился.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4664

    алдан2014 2 часа назад

    Все доброжелатели отписались?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15375

    Barmaleushka 3 часа назад

    Голландский уголовник , подсидел Бакаева ради футболки с номером .

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3492

    Беспонтий 3 часа назад

    ни*ерландец
    слово то какое провокативное засунули
    ну да ладно

    "Шел трамвай десятый номер,
    На площадке кто-то помер.
    Тянут-тянут мертвеца,
    Ламца-дрица-оп-ца-ца!"

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11