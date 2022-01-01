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Бакаев поблагодарил Малкома после матча с «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказал благодарность партнеру Малкому после матча второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти). Бакаев забил с игры.

«Я выходил на левый фланг, но Малком сам мне уступил, сказав, чтобы я направо пошел. Можно сказать, что он уступил мне мой сильный фланг, спасибо ему.

Этот гол стал для меня первым за «Зенит», я его запомню на всю жизнь. Надеюсь, что буду продолжать забивать и приносить пользу команде», – сказал Бакаев.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • «Зенит» лидирует в Кубке PARI Премьер.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +8310

    R_a_i_n 2 часа назад

    Ну все, теперь в место Зюбы будут каждый чих Бакаева выкладывать.

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    Рейтинг: +23484

    JTherry > R_a_i_n 54 минуты назад

    создают видимость, какого сильного игрока приобрели бомжи просто так, за спасибо...

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    Рейтинг: +32073

    VVM1964 > JTherry 49 минут назад

    Просто разжигание интереса и ложный пиар на пустом месте ((( Что то же надо писать, а Бакаев сейчас на слуху, вот и продолжают искусственно поддерживать псевдо интерес (((

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