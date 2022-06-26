Бакаев поблагодарил Малкома после матча с «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказал благодарность партнеру Малкому после матча второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти). Бакаев забил с игры.

«Я выходил на левый фланг, но Малком сам мне уступил, сказав, чтобы я направо пошел. Можно сказать, что он уступил мне мой сильный фланг, спасибо ему.

Этот гол стал для меня первым за «Зенит», я его запомню на всю жизнь. Надеюсь, что буду продолжать забивать и приносить пользу команде», – сказал Бакаев.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

«Зенит» лидирует в Кубке PARI Премьер.

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