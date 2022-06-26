Бакаев рассказал о трудностях в первые дни в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как проходит адаптация в новом клубе.

«Если честно, первую неделю было непросто, взаимопонимание немножко хромало. Но с каждым днем все лучше и лучше.

Мне не трудно перестраиваться под игру «Зенита», я и в контроль могу сыграть, и в быстрые атаки», – сказал Бакаев.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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