Бакаев рассказал о трудностях в первые дни в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как проходит адаптация в новом клубе.
«Если честно, первую неделю было непросто, взаимопонимание немножко хромало. Но с каждым днем все лучше и лучше.
Мне не трудно перестраиваться под игру «Зенита», я и в контроль могу сыграть, и в быстрые атаки», – сказал Бакаев.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
- Полузащитник – воспитанник «Спартака».
- Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).
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Источник: «Матч ТВ»