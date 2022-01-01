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Бакаев рассказал о трудностях в первые дни в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как проходит адаптация в новом клубе.

«Если честно, первую неделю было непросто, взаимопонимание немножко хромало. Но с каждым днем все лучше и лучше.

Мне не трудно перестраиваться под игру «Зенита», я и в контроль могу сыграть, и в быстрые атаки», – сказал Бакаев.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12903

    playsh 3 часа назад

    Как много Бакаевщины,его словесный понос достал уже.Когда захлебнётся уже...

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    Рейтинг: +1239

    вальтер79 3 часа назад

    универсал однако

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