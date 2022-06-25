Бакаев – лучший игрок матча с «Сочи»

Определен лучший футболист матча второго тура Кубка PARI Премьер между «Сочи» и «Зенитом». Им стал полузащитник петербуржцев Зелимхан Бакаев.

Воспитанник «Спартака» вышел на замену на 61-й минуте и забил на 73-й.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

Матч «Сочи» – «Зенит» прошел в Санкт-Петербурге на «Смене».

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