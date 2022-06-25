Чалов поработал официантом после поражения на тренировке «Базеля»

Нападающий ЦСКА Фeдор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», поработал официантом вместе с партнерами по клубу.

Футболисты швейцарской команды провели двусторонний матч на тренировке, по итогам которого игроки из проигравшей команды, в том числе Чалов, стали официантами.

Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.

В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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