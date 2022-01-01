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Чалов поработал официантом после поражения на тренировке «Базеля»

Нападающий ЦСКА Фeдор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», поработал официантом вместе с партнерами по клубу.

Футболисты швейцарской команды провели двусторонний матч на тренировке, по итогам которого игроки из проигравшей команды, в том числе Чалов, стали официантами.

  • Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.
  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: твиттер «Базеля»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2631

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Кросавчег, в ЦСКА не вернется, так и будет по кабакам швейцарским на хлебушек зарабатывать...

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