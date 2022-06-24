«Севилья» отреагировала на слухи об интересе к Шиманьски

Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомес опроверг новость о возможном переходе в клуб полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски.
«Это неправда. Мы не заинтересованы в Шиманьски», – сказал Гомес.
- Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
- Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость поляка – 14 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»