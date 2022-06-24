Стало известно, за сколько «Динамо» отпустит Шиманьски. Им интересуются в Примере

«Севилья» и «Реал Сосьедад» интересуются полузащитником «Динамо» Себастьяном Шиманьски.

По информации La Colina de Nervion, московский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему поляку в размере 12 миллионов евро.

После проигранного финала Кубка России против «Спартака» Шиманьски сообщил, что уйдет из «Динамо» летом.

Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо». Его контракт рассчитан до 2026 года.

Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.

Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

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