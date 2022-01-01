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Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «В трансфере Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального»

Бывший тренер «Спартака» по физической подготовке Джорджо дУрбано прокомментировал трансфер полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«В сегодняшнем футболе всe изменилось, так что переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет. В Италии подобное тоже случается. Достаточно упомянуть аргентинца Пауло Дибалу, который покинул «Ювентус» по окончании контракта и ведeт переговоры с непримиримым соперником бьянконери — «Интером». Так что точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените», – сказал итальянец.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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