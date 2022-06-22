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«Одно дело, когда ты приходишь из «Барселоны, другое – из какого-то там «Спартака». Радимов – о сравнении Малкома и Бакаева

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб.

«Видно, что человек владеет мячом очень хорошо, что может принимать нестандартные решения. Но ожидаемо было, что взаимопонимания с партнерами пока нет, они пару раз с Кузяевым друг друга просто не поняли – и это было отчетливо видно. А во второй половине второго тайма вышло много молодежи, и со взаимопониманием стало еще хуже. Еще мне понравилось, что, когда Бакаев забил пенальти, болельщики, которые были за воротами, ему аплодировали.

Сравнение с Малкомом? Не скажу, что кто-то из них в лучшей физической форме. Но Малком в этой команде сколько уже играет... И его купили за большие деньги, а Бакаев пришел бесплатно. Да и если сравнивать, откуда каждый из них перешел в «Зенит», то сравнение точно не пользу Бакаева: одно дело ты приходишь из «Барселоны», а другое – из какого-то там «Спартака». Зелимхану нужно время, но конкуренция за место в составе будет очень высокая», – сказал Радимов.

  • Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче с «Пари НН».
  • Он провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
  • Зелимхан бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является.

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Источник: «РБ Спорт»

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22.06.2022 11:21
Комментарии10
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    Рейтинг: +6167

    Ганнибал Лектор 22 июня, 22:50

    Ну да, Бакаев пришёл из какого-то днища в суперклуб. Требуется время на адаптацию

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    Рейтинг: +31

    Аден 22 июня, 16:11

    ... в какой то отстойный бЗденит (полный текст).

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    Рейтинг: +3423

    Axe111 22 июня, 15:51

    В какой-то там звенит

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    Рейтинг: +10754

    Алексей З 22 июня, 15:37

    Этот персонаж и уже на РБ Спорт.
    Походу в России уже нет независимых ( от газпрома-медиа) спортивных СМИ. Одна и тажа политика, одни и те же действующие лица.
    Не смотрю ТВ , наверно и с этим надо заканчивать.
    Только на Ю-Тюбе ещё можно ПРАВДУ узнать.

    0
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    Рейтинг: +15366

    Barmaleushka 22 июня, 14:34

    Молодец Влад ! Радимов жжёт - у свиней подгорает )))))))))))

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    Рейтинг: +729

    Suvorov51 22 июня, 13:16

    Скажем так, Буланов-Раздвинул, ни когда умом не отличался, так что его не надо считать человеком. который может сказать что то полезное или умное, бомжатская болезнь, она не излечима, да же рак и то заглушают на определенное время а это вонь остается навсегда, одним словом помойка

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    Рейтинг: +7004

    nik55 22 июня, 13:06

    Радимов-----тупой еще тупее

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    Рейтинг: +1007

    fakeid 22 июня, 12:24

    гы-гы!

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    Рейтинг: +8319

    R_a_i_n 22 июня, 11:42

    Одно дело когда ты Бакаев ,другое дело когда какой-то там Буланов.

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    Рейтинг: +5295

    TOMSON > R_a_i_n 22 июня, 11:59

    Действительно кто он такой? Всего-то обладатель Суперкубка и Кубка УЕФА… А Бакаев целый кубок России выиграл!

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