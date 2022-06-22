«Одно дело, когда ты приходишь из «Барселоны, другое – из какого-то там «Спартака». Радимов – о сравнении Малкома и Бакаева

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб.

«Видно, что человек владеет мячом очень хорошо, что может принимать нестандартные решения. Но ожидаемо было, что взаимопонимания с партнерами пока нет, они пару раз с Кузяевым друг друга просто не поняли – и это было отчетливо видно. А во второй половине второго тайма вышло много молодежи, и со взаимопониманием стало еще хуже. Еще мне понравилось, что, когда Бакаев забил пенальти, болельщики, которые были за воротами, ему аплодировали.

Сравнение с Малкомом? Не скажу, что кто-то из них в лучшей физической форме. Но Малком в этой команде сколько уже играет... И его купили за большие деньги, а Бакаев пришел бесплатно. Да и если сравнивать, откуда каждый из них перешел в «Зенит», то сравнение точно не пользу Бакаева: одно дело ты приходишь из «Барселоны», а другое – из какого-то там «Спартака». Зелимхану нужно время, но конкуренция за место в составе будет очень высокая», – сказал Радимов.

Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче с «Пари НН».

Он провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.

Зелимхан бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является.

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