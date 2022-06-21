«Красивые слова». Бакаев отреагировал на высказывание Каттани об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани об уходе из клуба.
«Каттани сказал, что история Бакаева и «Спартака» завершилась естественно. Красивые слова. Давай так и скажем», – сказал Бакаев.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
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Источник: «Чемпионат»