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Каттани – об уходе Бакаева из «Спартака»: «Для продления контракта желания недостаточно»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о том, что клуб бесплатно покинул полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Для продления контракта желания недостаточно. Это естественное завершение истории. Это вопрос алхимии со «Спартаком», а не финансовый. Ненормально, когда после каждого матча спрашивается, сколько минут сыграл Бакаев.

Влияла ли Зарема Салихова? Абсолютно нет. Единственный человек, с кем я общался, был [Паоло] Ваноли.

Бакаев уйдeт в другой российский клуб? Не буду судить других. Иногда ситуация сложная, не всe решается технически и автоматически. Это не вопрос экономический, технический, он состоит из множества факторов.

Поэтому история Бакаева завершилась естественно. Есть логика, которую сложно понять. Ушeл Бакаев – придeт кто-то другой. Есть совокупность обстоятельств.

Я желаю Бакаеву всего самого наилучшего, у меня хорошие с ним отношения. Решение принято, я за него ответственный. Те ситуации, что создавались вокруг Бакаева, не шли на пользу «Спартаку».

Задолго до моего прихода Бакаев был центром полемики. Я уважаю Бакаева. Он не заслуживает этой ситуации», – сказал Каттани.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Ожидается, что хавбек перейдет в «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»

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