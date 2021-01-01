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Паршивлюк: «Шварц говорил, что видит во мне хорошего тренера»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о планах начать обучение на получение тренерской лицензии.

«В принципе, этот момент мы обсуждали с Сандро [Шварцем], когда он ещe был главным тренером «Динамо». В наших приватных разговорах Шварц говорил, что видит во мне хорошего тренера.

Это настоящий аванс со стороны такого человека, как Сандро. Понятно, что он льстил мне.

Я и до этого думал о тренерской профессии, и сейчас чаще прихожу к выводу, что нужно выучиться на тренера, чтобы лучше понимать обратную сторону происходящего в футболе.

Хотелось бы поподробнее окунуться в эту тему и при возможности параллельно с игровой карьерой, конечно, пока есть время, отучиться на тренера, чтобы быть в курсе всего.

Не хочется забегать вперeд и зарекаться, что я точно стану тренером, но иметь представление и понимание, понравится мне это или не понравится, хотелось бы. Да, такие планы есть», – сказал 33-летний футболист.

  • В новом контракте Паршивлюка с «Динамо» есть опция обучения для получения тренерской лицензии.
  • Впоследствии он может получить тренерскую должность в структуре клуба.

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Источник: сайт «Динамо»

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