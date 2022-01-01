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Паршивлюк продлил контракт с «Динамо». В будущем он может стать тренером в структуре клуба

«Динамо» объявило о заключении нового соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком.

Стороны продлили контракт до конца сезона-2022/23.

«В рамках достигнутых договорeнностей наш игрок планирует начать обучение для получения тренерской лицензии – с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба», – добавила динамовская пресс-служба.

  • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
  • За «Динамо» он выступает с 2019 года.
  • В прошедшем сезоне сделал 3 ассиста в 23 матчах.

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Источник: сайт «Динамо»

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