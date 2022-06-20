Паршивлюк продлил контракт с «Динамо». В будущем он может стать тренером в структуре клуба

«Динамо» объявило о заключении нового соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком.

Стороны продлили контракт до конца сезона-2022/23.

«В рамках достигнутых договорeнностей наш игрок планирует начать обучение для получения тренерской лицензии – с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба», – добавила динамовская пресс-служба.

Паршивлюк – воспитанник «Спартака».

За «Динамо» он выступает с 2019 года.

В прошедшем сезоне сделал 3 ассиста в 23 матчах.

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