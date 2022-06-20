ЦСКА не сможет получить деньги за Чалова от «Базеля»

Спортивный юрист Юрий Зайцев заявил, что ЦСКА не сможет получить выплату от «Базеля» в случае, если швейцарский клуб захочет выкупить нападающего Фeдора Чалова.

«Почему «Спартак» смог выкупить Перейру у одного швейцарского клуба, а ЦСКА не может получить деньги за Чалова от другого? Проблема в том, что у ЦСКА особый статус. Клуб как юридическое лицо персонально попал под санкции американцев и Евросоюза.

Поэтому работать с футбольным клубом ЦСКА европейским и американским юридическим лицам, к сожалению, запрещено», — сказал Зайцев.

Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.

В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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