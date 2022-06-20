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ЦСКА не сможет получить деньги за Чалова от «Базеля»

20 июня 2022, 18:31
3

Спортивный юрист Юрий Зайцев заявил, что ЦСКА не сможет получить выплату от «Базеля» в случае, если швейцарский клуб захочет выкупить нападающего Фeдора Чалова.

«Почему «Спартак» смог выкупить Перейру у одного швейцарского клуба, а ЦСКА не может получить деньги за Чалова от другого? Проблема в том, что у ЦСКА особый статус. Клуб как юридическое лицо персонально попал под санкции американцев и Евросоюза.

Поэтому работать с футбольным клубом ЦСКА европейским и американским юридическим лицам, к сожалению, запрещено», — сказал Зайцев.

  • Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.
  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Базель Чалов Федор
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1655740119
Если так случится будет жесть, что даже Рос. игроки могут спокойно уезжать.
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серега кашин
1655742195
если захотеть то можно найти лазейку
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