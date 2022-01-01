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Погребняк – о трансфере Бакаева в «Зенит»: «Я всегда забивал «Спартаку». Лишняя мотивация – это здорово»

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал трансфер полузащитника Зелимхана Бакаева из Москвы в Санкт-Петербург.

«Бакаев? Креативный и техничный футболист. Думаю, это однозначно хороший трансфер. 9 июля у него будет уникальная возможность доказать «Спартаку», проявить себя, как это делали мы с Широковым. Я вообще без гола «Спартаку» не уходил с поля. Лишняя мотивация — это здорово», – сказал Погребняк.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан подписал контракт с клубом по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +4381

    mopecekca 21 минуту назад

    еще один обиженка

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    Рейтинг: +14401

    NewLife 47 минут назад

    Все более громкое день ото дня кукареканье блохастых петушков наводит на мысль, что они почувствовали, что что-то пошло не по плану, разработанному газовыми стратегами.

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    Рейтинг: +1296

    Узб@гоеный 1 час назад

    Кто только не забивал хрякам в Зените. Гыгыгы

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    Рейтинг: +15258

    Barmaleushka 1 час назад

    Бомбит у поросей , бомбит )))))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +666

    Suvorov51 1 час назад

    Но уж если Паша -деревяга заговорил, то все понятно, это работа бомжатника, а они как янки и англо саксы на все идут лишь бы кого то унизить, хотя сами были всегда опущенными, вот от туда у них и злоба всем ивсюду мстить, хотя они сами ЧМО.но уних сильный покровитель ПРОМКВАС

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    Рейтинг: +6955

    nik55 2 часа назад

    кто ответит на мой вопрос----почему все кто побывал в Зените несут тупой бред-----по списку Широков, Быстров, Аршавин ,Радимов, Денисов, Погребняк ????????????? только Кержаков исключение

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    Рейтинг: +7975

    R_a_i_n > nik55 1 час назад

    Бомжи ,кули...

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    Рейтинг: +700

    fakeid > nik55 1 час назад

    рыло, а в спартаге прям все образцово-показательные. но вопрос не в этом. хрюкни, плиз, где именно в этой новости ты увидал тупой бред?

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    Рейтинг: +700

    fakeid > R_a_i_n 1 час назад

    бамжи сидят в тарасофке. основатели мирового бомж-движа. 101й год без своего дома (арены), всё только по арендам. по-моему, это рекорд нашей галактики. так что гордись почётным званием "бомж тарасовский".

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    Рейтинг: +666

    Suvorov51 > nik55 1 час назад

    Пока исключение

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    Рейтинг: +7975

    R_a_i_n > fakeid 1 час назад

    Ты в школу ходил?? На вопросы учили отвечать?? С какой минуты смотреть как Зюба тебе преЗюбодействовал?

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    Рейтинг: +4381

    mopecekca > fakeid 20 минут назад

    тебе и гордиться нечем(я об арене)

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