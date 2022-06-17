Погребняк – о трансфере Бакаева в «Зенит»: «Я всегда забивал «Спартаку». Лишняя мотивация – это здорово»

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал трансфер полузащитника Зелимхана Бакаева из Москвы в Санкт-Петербург.

«Бакаев? Креативный и техничный футболист. Думаю, это однозначно хороший трансфер. 9 июля у него будет уникальная возможность доказать «Спартаку», проявить себя, как это делали мы с Широковым. Я вообще без гола «Спартаку» не уходил с поля. Лишняя мотивация — это здорово», – сказал Погребняк.