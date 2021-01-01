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Агент Уткина назвал два фактора, которые повлияли на переход из «Краснодара» в «Ростов»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника Даниила Уткина, прокомментировал переход футболиста из «Краснодара» в «Ростов».

«Были предложения от других команд, которые мы взвешивали и рассматривали – где Даниилу будет комфортнее, полезнее и амбициознее. Даня сам ростовский. Это было одним из серьезных факторов, почему выбор остановился на «Ростове».

Желание клуба и тренера видеть Уткина у себя в команде – один из основных факторов. У «Ростова» строится хорошая команда на следующий сезон. Мы и этот фактор учитывали.

Получилась совокупность факторов, почему выбрали «Ростов» – надеюсь, это решение окажется правильным», – сказал Уткин.

  • «Ростов» заплатил за Уткина 2 миллиона евро.
  • Уткин в прошлом сезоне выступал за «Ахмат» на правах аренды.
  • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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