Агент Уткина назвал два фактора, которые повлияли на переход из «Краснодара» в «Ростов»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника Даниила Уткина, прокомментировал переход футболиста из «Краснодара» в «Ростов».

«Были предложения от других команд, которые мы взвешивали и рассматривали – где Даниилу будет комфортнее, полезнее и амбициознее. Даня сам ростовский. Это было одним из серьезных факторов, почему выбор остановился на «Ростове».

Желание клуба и тренера видеть Уткина у себя в команде – один из основных факторов. У «Ростова» строится хорошая команда на следующий сезон. Мы и этот фактор учитывали.

Получилась совокупность факторов, почему выбрали «Ростов» – надеюсь, это решение окажется правильным», – сказал Уткин.