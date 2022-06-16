Агент Уткина назвал два фактора, которые повлияли на переход из «Краснодара» в «Ростов»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника Даниила Уткина, прокомментировал переход футболиста из «Краснодара» в «Ростов».
«Были предложения от других команд, которые мы взвешивали и рассматривали – где Даниилу будет комфортнее, полезнее и амбициознее. Даня сам ростовский. Это было одним из серьезных факторов, почему выбор остановился на «Ростове».
Желание клуба и тренера видеть Уткина у себя в команде – один из основных факторов. У «Ростова» строится хорошая команда на следующий сезон. Мы и этот фактор учитывали.
Получилась совокупность факторов, почему выбрали «Ростов» – надеюсь, это решение окажется правильным», – сказал Уткин.
- «Ростов» заплатил за Уткина 2 миллиона евро.
- Уткин в прошлом сезоне выступал за «Ахмат» на правах аренды.
- Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»