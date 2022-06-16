Бакаев готов играть на любой позиции в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своей возможной позиции в клубе из Петербурга.
— Вы общались с Семаком по поводу перспектив на вашей позиции?
— Пока нет. Разговор предстоит. Я ко всему готов.
– По поводу игровой позиции — на вашей позиции выступает Малком, а в «Зените» принято использовать футболистов везде. Например, Далер Кузяев выходит разве что не в воротах. Вы готовы играть там, где вам предложит Сергей Богданович?
— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым нападающим. Там, где я буду приносить пользу для клуба, там я и буду играть. Тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.
— А в обороне?
— Если меня поставят, ради команды — не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
- Зелимхан подписал контракт с клубом по схеме «3+1».
Источник: сайт «Зенита»