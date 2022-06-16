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Бакаев готов играть на любой позиции в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своей возможной позиции в клубе из Петербурга.

— Вы общались с Семаком по поводу перспектив на вашей позиции?

— Пока нет. Разговор предстоит. Я ко всему готов.

По поводу игровой позиции — на вашей позиции выступает Малком, а в «Зените» принято использовать футболистов везде. Например, Далер Кузяев выходит разве что не в воротах. Вы готовы играть там, где вам предложит Сергей Богданович?

— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым нападающим. Там, где я буду приносить пользу для клуба, там я и буду играть. Тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.

— А в обороне?

— Если меня поставят, ради команды — не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан подписал контракт с клубом по схеме «3+1».

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +16082

    житель СПб 29 минут назад

    Ну вот и резервный вратарь обозначился...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14387

    NewLife 1 час назад

    Готов в любой позе)

    0
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    Рейтинг: +3326

    Беспонтий 1 час назад

    на месте вендела
    который явно не торопится вернуться

    2
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    Рейтинг: +3458

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Будет лизать по полной, но все равно будет сидеть на лавке.

    1
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    Рейтинг: +14010

    Fusballer 2 часа назад

    На любой позиции, хоть на скамейке. Лишь бы бабки платили.

    1
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    Рейтинг: +2082

    spam2009 2 часа назад

    но будет играть на лавке, лавкобол-забаблол))

    3
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    Рейтинг: +196

    Avitaminoz 2 часа назад

    Помним как он в обороне в Спартаке бегал. О да.

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    Рейтинг: +22861

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Позицию Семак определит ему на лавке, рядом с Пьерохиным.

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