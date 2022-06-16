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Бакаев готов играть на любой позиции в «Зените»

16 июня 2022, 18:13
9

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своей возможной позиции в клубе из Петербурга.

— Вы общались с Семаком по поводу перспектив на вашей позиции?

— Пока нет. Разговор предстоит. Я ко всему готов.

По поводу игровой позиции — на вашей позиции выступает Малком, а в «Зените» принято использовать футболистов везде. Например, Далер Кузяев выходит разве что не в воротах. Вы готовы играть там, где вам предложит Сергей Богданович?

— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым нападающим. Там, где я буду приносить пользу для клуба, там я и буду играть. Тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.

— А в обороне?

— Если меня поставят, ради команды — не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан подписал контракт с клубом по схеме «3+1».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1655393061
Позицию Семак определит ему на лавке, рядом с Пьерохиным.
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Avitaminoz
1655393610
Помним как он в обороне в Спартаке бегал. О да.
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spam2009
1655393809
но будет играть на лавке, лавкобол-забаблол))
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Fusballer
1655393938
На любой позиции, хоть на скамейке. Лишь бы бабки платили.
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Иван Петров 1986
1655394251
Будет лизать по полной, но все равно будет сидеть на лавке.
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Беспонтий
1655395419
на месте вендела который явно не торопится вернуться
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NewLife
1655395648
Готов в любой позе)
Ответить
житель СПб
1655399535
Ну вот и резервный вратарь обозначился...
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Plyash
1655410521
Блин,ну какая же профурсетка этот словоблуд.Как он в Спартаке классно шифровался.Думаю,будет всю жизнь лизать,иначе играть будет сначала на скамейке,а потом в Зе-2.
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