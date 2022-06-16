Бакаев готов играть на любой позиции в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своей возможной позиции в клубе из Петербурга.

— Вы общались с Семаком по поводу перспектив на вашей позиции?

— Пока нет. Разговор предстоит. Я ко всему готов.

– По поводу игровой позиции — на вашей позиции выступает Малком, а в «Зените» принято использовать футболистов везде. Например, Далер Кузяев выходит разве что не в воротах. Вы готовы играть там, где вам предложит Сергей Богданович?

— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым нападающим. Там, где я буду приносить пользу для клуба, там я и буду играть. Тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.

— А в обороне?

— Если меня поставят, ради команды — не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю.