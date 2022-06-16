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Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме

16 июня 2022, 14:44
4

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о Зареме Салиховой.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала футболиста за желание получить от клуба бонус за лояльность при продлении контракта.

— Как относитесь к Зареме Салиховой?

— Честно, это уже прошлая история. Кто бы что не говорил, я уже все сказал, честно вам говорю. Мои слова — чистая правда. А в остальном я не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и перед теми, с кем я играл.

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Он воспитанник клуба.
  • Зелимхан бесплатно перешел в «Зенит», с которым заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (4)
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"supermax"
1655380318
хватило ума не лить грязь...хотя бы на данный момент
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NewLife
1655381095
Крылышки на спине не начинают расти?
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Lipatoff
1655393464
Достойно ответил
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