Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о Зареме Салиховой.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала футболиста за желание получить от клуба бонус за лояльность при продлении контракта.

— Как относитесь к Зареме Салиховой?

— Честно, это уже прошлая история. Кто бы что не говорил, я уже все сказал, честно вам говорю. Мои слова — чистая правда. А в остальном я не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и перед теми, с кем я играл.