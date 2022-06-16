Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о Зареме Салиховой.
Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала футболиста за желание получить от клуба бонус за лояльность при продлении контракта.
— Как относитесь к Зареме Салиховой?
— Честно, это уже прошлая история. Кто бы что не говорил, я уже все сказал, честно вам говорю. Мои слова — чистая правда. А в остальном я не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и перед теми, с кем я играл.
- Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- Он воспитанник клуба.
- Зелимхан бесплатно перешел в «Зенит», с которым заключил контракт по схеме «3+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»