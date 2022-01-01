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Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о Зареме Салиховой.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала футболиста за желание получить от клуба бонус за лояльность при продлении контракта.

— Как относитесь к Зареме Салиховой?

— Честно, это уже прошлая история. Кто бы что не говорил, я уже все сказал, честно вам говорю. Мои слова — чистая правда. А в остальном я не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и перед теми, с кем я играл.

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Он воспитанник клуба.
  • Зелимхан бесплатно перешел в «Зенит», с которым заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14384

    NewLife 2 часа назад

    Крылышки на спине не начинают расти?

    0
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    Рейтинг: +10181

    "supermax" 2 часа назад

    хватило ума не лить грязь...хотя бы на данный момент

    1
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    Рейтинг: +653

    fakeid > "supermax" 2 часа назад

    надо полагать, что первое, что сделал зенит - заставил подписать бумагу об огромных штрафах за скандальные высказывания и публикации в сми/соцсетях. и за поведение вне поля. после ионова, кокорина и дзюбы даже не сомневаюсь, что это прописывается отдельным пунктом в контракте.

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    Рейтинг: +10181

    "supermax" > fakeid 2 часа назад

    если так, считаю правильно.....после окончания карьеры пусть хоть заплюют друг друга

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    Рейтинг: +18018

    Persona_non_Grata > "supermax" 1 час назад

    И это пожалуй лучшее решение !!!

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