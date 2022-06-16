«Это был удар ниже пояса, плевок в лицо». Зарема – о желании Бакаева получить от «Спартака» бонус за лояльность

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла подробности переговоров с полузащитником Зелимханом Бакаевым, который в итоге бесплатно ушел в «Зенит».

«Итак, Бакаев нашел новый клуб, а оскорбления в адрес «Спартака», нашего менеджмента и меня лично продолжают литься. Значит, пришло время кое-что прояснить.

Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля.

Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия.

Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу». Это был удар ниже пояса, плевок в лицо.

У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже иностранцы.

Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.