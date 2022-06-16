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  • «Это был удар ниже пояса, плевок в лицо». Зарема – о желании Бакаева получить от «Спартака» бонус за лояльность

«Это был удар ниже пояса, плевок в лицо». Зарема – о желании Бакаева получить от «Спартака» бонус за лояльность

16 июня 2022, 11:47
17

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла подробности переговоров с полузащитником Зелимханом Бакаевым, который в итоге бесплатно ушел в «Зенит».

«Итак, Бакаев нашел новый клуб, а оскорбления в адрес «Спартака», нашего менеджмента и меня лично продолжают литься. Значит, пришло время кое-что прояснить.

Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля.

Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия.

Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу». Это был удар ниже пояса, плевок в лицо.

У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже иностранцы.

Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (17)
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алдан2014
1655370233
Ну вот и вылезла сущность Бакаева.гнилой чел оказался
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vladik12
1655370373
Две стороны - и обе прослыли какими-то ссученными. Зелим - что хотел стрясти последнее лаве с родного клуба в кризис. Зарема - что публично, уже постфактум, выставила игрочка в максимально неприглядном свете.
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"supermax"
1655370697
Ушёл человек и ушёл... Зачем сейчас скандал поднимать... Пусть себе играет где хочет, делов то
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ilichkadr
1655371862
Зарема, чем больше будете выдумывать идиотских бонусов типа " за лояльность клубу", тем больше будет страждущих его получить. P.S. Платить за то, что я у вас работаю и не бегу к другому это вне рамок моего понимания.
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NewLife
1655372863
Я думаю, это работа жадных агента и папаши. После просмотра интервью Бакаева на синитовском сайте мне стало понятно, что у самого игрочишки не хватило бы интеллекта, чтобы выдвигать подобные требования по крышеванию клуба
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alp
1655373680
спартак = истерики, кляузы, оскорбления, скандалы, прояснения ситуации и прочая мерзость...нигде больше нет такого треша..
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