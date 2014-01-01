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«Это был удар ниже пояса, плевок в лицо». Зарема – о желании Бакаева получить от «Спартака» бонус за лояльность

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла подробности переговоров с полузащитником Зелимханом Бакаевым, который в итоге бесплатно ушел в «Зенит».

«Итак, Бакаев нашел новый клуб, а оскорбления в адрес «Спартака», нашего менеджмента и меня лично продолжают литься. Значит, пришло время кое-что прояснить.

Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля.

Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия.

Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу». Это был удар ниже пояса, плевок в лицо.

У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже иностранцы.

Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: Sports.ru

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Комментарии18
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    Рейтинг: +10270

    alp 1 час назад

    спартак = истерики, кляузы, оскорбления, скандалы, прояснения ситуации и прочая мерзость...нигде больше нет такого треша..

    1
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    Рейтинг: +7660

    vladik12 > alp 39 минут назад

    Он есть везде, просто нигде больше его не высовывают наружу, т.к. людям это не будет интересно.
    А все что связано со "Спартаком" - это всегда рейтинг, просмотры, потому и выгодно подогревать всякие скандалы, устраивать их.

    0
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    Рейтинг: +14380

    NewLife 1 час назад

    Я думаю, это работа жадных агента и папаши. После просмотра интервью Бакаева на синитовском сайте мне стало понятно, что у самого игрочишки не хватило бы интеллекта, чтобы выдвигать подобные требования по крышеванию клуба

    2
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    Рейтинг: +15973

    ilichkadr 2 часа назад

    Зарема, чем больше будете выдумывать идиотских бонусов типа " за лояльность клубу", тем больше будет страждущих его получить.
    P.S. Платить за то, что я у вас работаю и не бегу к другому это вне рамок моего понимания.

    0
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    Рейтинг: +7660

    vladik12 > ilichkadr 38 минут назад

    Обычная практика для футбола. Во многих контрактах прописан бонус за лояльность.

    0
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    Рейтинг: +1081

    mama1991 2 часа назад

    Все верно сделала, реально многие не поняли такого расклада, теперь ясно. Да и не важно куда ушёл, важно то что еврокубков у нас очень долго не будет, поэтому эмблема не интересна, все в одном говне будем варится, по кругу, стимула уже ноль, у всех... Поэтому нет смысла платить большие деньги, и никто этого делать не будет

    2
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    Рейтинг: +10178

    "supermax" 2 часа назад

    Ушёл человек и ушёл... Зачем сейчас скандал поднимать... Пусть себе играет где хочет, делов то

    1
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    Рейтинг: +529

    чаппай > "supermax" 2 часа назад

    Так она не поднимает скандал, а наоборот, заканчивает. Теперь всё яснопонятно

    1
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    Рейтинг: +7660

    vladik12 2 часа назад

    Две стороны - и обе прослыли какими-то ссученными.
    Зелим - что хотел стрясти последнее лаве с родного клуба в кризис.
    Зарема - что публично, уже постфактум, выставила игрочка в максимально неприглядном свете.

    1
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    Рейтинг: +529

    чаппай > vladik12 2 часа назад

    Чтобы тебя не выставляли в неприглядном свете, нужно иметь совесть и доильную программу на переговорах поскромнее

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    Рейтинг: +478

    Dguffin > vladik12 1 час назад

    А где пруфы что он просил эти бабки? Кроме пустых слов самой Заремы - никаких. И то они появились только сейчас. Что ж раньше она молчала?

    Но ты верь этой склочной дуре.

    1
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    Рейтинг: +4639

    алдан2014 2 часа назад

    Ну вот и вылезла сущность Бакаева.гнилой чел оказался

    5
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    Рейтинг: +648

    fakeid 2 часа назад

    опубликуйте новость с видео, как бакаева встретили в зените, на ютубе есть. заремба если увидит, будет визжать до вечера)

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +285

    Номэд > fakeid 2 часа назад

    Дзюба ушел, а раздевалочные привычки остались? Гыгы

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +419

    FС Spаrtак > fakeid 2 часа назад

    да всем пох ушел и ушел ты тут пишешь для кого скажи свои мысли?среди всех нормальных болел зенита тут только одного видел паренька остальные какие то умолишенные.без обид чел то вы тут показали уже свой интеллект

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    Рейтинг: +648

    fakeid > Номэд 2 часа назад

    вспомни про тарасофские бани, в которых глушаков ***** не.гров))

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    Рейтинг: +1275

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Многие так и делают. Плюют и растирают с облегчением, что вырвались из ЭТОГО. ГЫГЫГЫ

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    Рейтинг: +6933

    nik55 > Узб@гоеный 51 минуту назад

    а ты жертва акушерки рот закрой

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