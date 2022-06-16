Агент Бакаева ответил Зареме: «От «Спартака» не было ни одного предложения. Мы сделали свое, но клуб не ответил»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, ответил на слова Заремы Салиховой о нежелании игрока продлевать контракт со «Спартаком».

«Мне нравится читать колонки госпожи Салиховой. В них много интересного, важного для нашего футбола, но много и спорного. Иногда даже скандального, склочного. Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами всe-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую.

Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров.

В середине октября мы сделали своe нормальное, как мне казалось, и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака».

Сейчас это уже прошлое, и продолжать дискутировать на эту тему не вижу никакого смысла», — сказал Ткаченко.