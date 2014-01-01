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Агент Бакаева ответил Зареме: «От «Спартака» не было ни одного предложения. Мы сделали свое, но клуб не ответил»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, ответил на слова Заремы Салиховой о нежелании игрока продлевать контракт со «Спартаком».

«Мне нравится читать колонки госпожи Салиховой. В них много интересного, важного для нашего футбола, но много и спорного. Иногда даже скандального, склочного. Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами всe-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую.

Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров.

В середине октября мы сделали своe нормальное, как мне казалось, и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака».

Сейчас это уже прошлое, и продолжать дискутировать на эту тему не вижу никакого смысла», — сказал Ткаченко.

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Он воспитанник московского клуба.
  • С «Зенитом» Зелимхан заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:24
Комментарии4
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    Рейтинг: +4639

    алдан2014 16 минут назад

    Что то агент темнит, недоговаривает. Вот его подопечный молодец,более разговорился,во всю сущность

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    Рейтинг: +51

    rac531 1 час назад

    Типичное украинское вранте от Ткаченко)

    УСЛОВИЯ БАКАЕВА:
    1. Оклад 2,5 млн евро в год в течение ТРЕХ лет;
    2. Подписной бонус в размере 1,5 млн евро;
    3. Бонусы за голы, лояльность и прочее.
    Его агент Ткаченко хотел получить 10% от зарплаты Бакаева, но не менее 1 млн евро.

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ «СПАРТАК»а
    1. Оклад 1,5 млн евро за сезон, При этом зарплата Бакаева должна была увеличиваться от сезона к сезону. Такое предложение не устроило сторону футболиста.

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    Рейтинг: +1082

    mama1991 > rac531 38 минут назад

    та понятно что хотели нагнуть клуб, бизнесменов хотели нагнуть мяченоги)))) тем более в кризис, когда деньги начали считать.

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    Рейтинг: +431

    шахта Заполярная > rac531 32 минуты назад

    За то сейчас получил от бомжей чуть больше 1 млн евро, даже меньше чем Спартак предложил и устроило же.

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