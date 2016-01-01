Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

Зарема: «Зенит» подставил Бакаева и заставил его плясать под свою дудку, как и весь РФС»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, как «Зенит» презентовал полузащитника Зелимхана Бакаева.

Петербургский клуб опубликовал старый ролик, где футболист скандирует «Зенит» – моя судьба!».

«У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость.

Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес – не потолок).

Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова.

«Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку, как и весь РФС.

Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Хавбек бесплатно перешел в «Зенит», с которым заключил контракт по схеме «3+1».

Новости по теме
Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме
Губерниев: «Обсуждать Бакаева сейчас – это не уважать собственную страну» 6
Агент Бакаева ответил Зареме: «От «Спартака» не было ни одного предложения. Мы сделали свое, но клуб не ответил» 4
Источник: Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:55
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +2895

    Валерий2705 9 минут назад

    Да, Зенит подставил Бакаева предложив ему хороший контракт, на который он, вероятнее всего и не играет. Прям подстава подстав, бедный Бакаев. На самом деле, в тексте так и сквозит типичной бабской обидой. Е.б.а.н.ь.к.о, я понимаю Динамо бы ныло про какие то купленные чемпионства, ещё куда не шло, но на 10 место спартак отбросили именно "отличные" кадровые решения, к которым неадекватная зарема так же приложила руку, вместе с гороскопами)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +535

    3meeeD 12 минут назад

    Ооо мля.думал уже е5нули её.а нет ,опять г.вно на вентилятор летит.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3775

    ААМ 43 минуты назад

    Неугомонная сплетница и хамка оживилась.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1275

    Узб@гоеный 1 час назад

    Зенит приютил Зелимхана. Осталось научить его играть в футбол, отмыть и станет человеком. Гыгыгы

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2359

    baden69 1 час назад

    Обычно так ведет себя неудовлетворенная женщина. Неужели, Федун и набранные для этого "профессиональные" спортдир, новый ГТ и т.д., не справляются?...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15974

    ilichkadr > baden69 1 час назад

    Федун забился в чулане и не смеет даже нос оттуда высунуть. Четверых детей ему Зарема родила. Чем теперь ей заниматься, если не по клаве стучать? Хоть какая-то отдушина появилась.............

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10270

    alp 1 час назад

    кто нибудь, завалите уже этот унитаз

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +648

    fakeid 1 час назад

    в предыдущей новости вроде всё адекватно сказала, без желчи. я уж подумал, заболела что ли? а нет - всё в порядке с зарембой, визжит, как и прежде)) уже не знает, до чего докопаться, решила до ролика, который сами же хряки и сняли. а виноват зенит и газпром, гы-гы!

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10270

    alp > fakeid 1 час назад

    адекватность и спартак это две абсолютно не совместимые вещи

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1275

    Artemka444 1 час назад

    Молчать она точно не умеет
    Ещё доплачивает, чтоб её печатали!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +478

    Dguffin 1 час назад

    О, люди смотрите что за чудо - говорящая вагина!

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1154

    Taps 1 час назад

    Гнусная брехливая баба ...

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11