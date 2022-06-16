Зарема: «Зенит» подставил Бакаева и заставил его плясать под свою дудку, как и весь РФС»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, как «Зенит» презентовал полузащитника Зелимхана Бакаева.

Петербургский клуб опубликовал старый ролик, где футболист скандирует «Зенит» – моя судьба!».

«У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость.

Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес – не потолок).

Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова.

«Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку, как и весь РФС.

Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.