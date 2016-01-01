Гончаренко может вернуться в «Уфу», но при одном условии

«Уфа» рассматривает кандидатуру Виктора Гончаренко, который уже возглавлял команду с июня по декабрь 2016 года.

Белорусский специалист, скорее всего, вернется в клуб, если он останется в РПЛ вместо «Факела», испытывающего проблемы со стадионом.

Пока «Уфу» готовит к новому сезону исполняющий обязанности главного тренера Сергей Томаров.