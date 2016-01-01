Гончаренко может вернуться в «Уфу», но при одном условии

Ганчаренко уверен, что он не сможет вытащить Уфу из ФНЛ в РПЛ, поэтому и такое
его условие.
«Уфа» рассматривает кандидатуру Виктора Гончаренко, который уже возглавлял команду с июня по декабрь 2016 года.
Белорусский специалист, скорее всего, вернется в клуб, если он останется в РПЛ вместо «Факела», испытывающего проблемы со стадионом.
Пока «Уфу» готовит к новому сезону исполняющий обязанности главного тренера Сергей Томаров.
- Гончаренко работал в России с 2013 по 2022 год.
- Помимо «Уфы», он тренировал «Кубань», «Урал», ЦСКА и «Краснодар».