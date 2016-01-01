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Гончаренко может вернуться в «Уфу», но при одном условии

«Уфа» рассматривает кандидатуру Виктора Гончаренко, который уже возглавлял команду с июня по декабрь 2016 года.

Белорусский специалист, скорее всего, вернется в клуб, если он останется в РПЛ вместо «Факела», испытывающего проблемы со стадионом.

Пока «Уфу» готовит к новому сезону исполняющий обязанности главного тренера Сергей Томаров.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +24915

    vladimir-7 2 часа назад

    Ганчаренко уверен, что он не сможет вытащить Уфу из ФНЛ в РПЛ, поэтому и такое
    его условие.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +253

    кaстрюлька 3 часа назад

    В комплекте со смазанными лыжами

    0
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