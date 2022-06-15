Бакаев будет получать в «Зените» чуть более 1 миллиона в год без учета бонусов («Матч ТВ»)

Стали известны подробности контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом» по схеме «3+1».
По информации «Матч ТВ», опция четвертого сезона автоматически вступит в силу, если по ходу третьего сезона футболист начнет 70% игр в стартовом составе.
Зарплата Бакаева составит чуть более миллиона евро в год без учета возможных бонусов.
Ранее телеграм-канал «Первоспортивный» сообщал, что Бакаев будет зарабатывать в клубе из Петербурга чуть меньше 2 миллионов евро в год с учетом бонусов.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»