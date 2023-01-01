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Бакаев будет получать в «Зените» чуть более 1 миллиона в год без учета бонусов («Матч ТВ»)

Стали известны подробности контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом» по схеме «3+1».

По информации «Матч ТВ», опция четвертого сезона автоматически вступит в силу, если по ходу третьего сезона футболист начнет 70% игр в стартовом составе.

Зарплата Бакаева составит чуть более миллиона евро в год без учета возможных бонусов.

Ранее телеграм-канал «Первоспортивный» сообщал, что Бакаев будет зарабатывать в клубе из Петербурга чуть меньше 2 миллионов евро в год с учетом бонусов.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +13990

    Fusballer 1 час назад

    Не густо. Но на хлеб хватит.

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    Рейтинг: +588

    fakeid 1 час назад

    игрок стоит 5 лямов, достался бесплатно, з/п за 3 года будет меньше его стоимости. это отлично при любом раскладе. а с учётом того, что он по-любому вырастет в цене (он же в зенит перешёл - рост ценника неизбежен, в отличие от позорного спартака) - потом можно будет выгодно продать. через 2 года, через 3 (если продлят до 4). в менеджменте спартака реально дебилы)

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    Рейтинг: +3454

    Иван Петров 1986 > fakeid 1 час назад

    Вы его через год только с доплатой сбагрите.

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    Рейтинг: +3268

    Беспонтий > fakeid 1 час назад

    зыка
    тока запутал старика совсем
    напиши мне уж сразу
    маржу в цифырьках
    а то я старческим умом сразу за счётами лезу
    а их на даче внучка заиграла)

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    Рейтинг: +588

    fakeid > Иван Петров 1986 48 минут назад

    ну-ну. а есть примеры, как зенит сливает игроков С ДОПЛАТОЙ? или даже твой тупой спартаг? и вообще советую глянуть на трансферы зенита за последние годы: почти все в точку, откровенных провалов вообще нет, как с бухаровым. есть только незначительные по деньгам шероховатости, типа вратаря крицюка.
    тем временем, спартак покупает кофриё и продляет рассказова.

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    Рейтинг: +3454

    Иван Петров 1986 > fakeid 25 минут назад

    Очень много буковок ты написал - читать долго.

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    Рейтинг: +24910

    vladimir-7 1 час назад

    Зенит, два миллиона евро в год положи Бакаеву и ТОЧКА.

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    Рейтинг: +23285

    JTherry > vladimir-7 29 минут назад

    чем-то надо будет поделиться и с агентом Бакаева - Ткаченко, вот тогда и будет "точка" на миллион...)

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