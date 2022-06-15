Бакаев будет получать в «Зените» чуть более 1 миллиона в год без учета бонусов («Матч ТВ»)

Стали известны подробности контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом» по схеме «3+1».

По информации «Матч ТВ», опция четвертого сезона автоматически вступит в силу, если по ходу третьего сезона футболист начнет 70% игр в стартовом составе.

Зарплата Бакаева составит чуть более миллиона евро в год без учета возможных бонусов.

Ранее телеграм-канал «Первоспортивный» сообщал, что Бакаев будет зарабатывать в клубе из Петербурга чуть меньше 2 миллионов евро в год с учетом бонусов.