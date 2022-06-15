«Березуцкие хотят попробовать свои силы в Европе». Тарханов – о будущем братьев

Российский тренер Александр Тарханов высказался о будущем братьев Березуцких, которые покинули ЦСКА.

«Что касается братьев Березуцких, то это был один из первых их опытов работы в большом клубе. Да, они могут пойти и набираться опыта к Леониду Слуцкому в «Рубин». Но как я слышал, они больше желают попробовать свои силы в Европе», — сказал Тарханов.