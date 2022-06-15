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«Березуцкие хотят попробовать свои силы в Европе». Тарханов – о будущем братьев

Российский тренер Александр Тарханов высказался о будущем братьев Березуцких, которые покинули ЦСКА.

«Что касается братьев Березуцких, то это был один из первых их опытов работы в большом клубе. Да, они могут пойти и набираться опыта к Леониду Слуцкому в «Рубин». Но как я слышал, они больше желают попробовать свои силы в Европе», — сказал Тарханов.

  • Алексея Березуцкого в ЦСКА сменил Владимир Федотов.
  • Команда под руководством Березуцкого заняла 5-е место в РПЛ.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +24909

    vladimir-7 1 час назад

    Все натурные испытания на " игроках кроликах" надо проводить в европейских клубах.

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    Рейтинг: +727

    sined1951 2 часа назад

    Какая Европа в наше время?

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    Рейтинг: +3338

    AZ > sined1951 2 часа назад

    наверное в беларусский Торпедо-Белаз...

    0
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    Рейтинг: +15946

    ilichkadr > AZ 1 час назад

    ЦСКА-Памир (Душанбе)

    0
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