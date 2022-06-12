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Лига наций. Португалия без Роналду проиграла Швейцарии, Испания победила Чехию

Сборная Португалии уступила Швейцарии (0:1) в 4-м туре Лиги наций.

Единственный гол на первой минуте забил Харис Сеферович. Матч пропустил нападающий португальцев Криштиану Роналду – тренерский штаб разрешил ему заранее отправиться в отпуск.

Испания в параллельном матче победила Чехию со счетом 2:0 и вышла на первое место в группе А2.

Лига наций. Группа А2. 4-й тур

Испания – Чехия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Солер, 24; 2:0 – Сарабия, 75.

Швейцария – Португалия – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сеферович, 1.

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Источник: Бомбардир.ру

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12.06.2022 23:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +11874

    DeStar 2 часа назад

    лига наций ГГ конечно в целом) не понятно кто и зачем играют.
    К 4-ому туру так вообще все забили на игру) от грузин до португальцев

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