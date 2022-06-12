Лига наций. Португалия без Роналду проиграла Швейцарии, Испания победила Чехию

лига наций ГГ конечно в целом) не понятно кто и зачем играют.
К 4-ому туру так вообще все забили на игру) от грузин до португальцев
Сборная Португалии уступила Швейцарии (0:1) в 4-м туре Лиги наций.
Единственный гол на первой минуте забил Харис Сеферович. Матч пропустил нападающий португальцев Криштиану Роналду – тренерский штаб разрешил ему заранее отправиться в отпуск.
Испания в параллельном матче победила Чехию со счетом 2:0 и вышла на первое место в группе А2.
Лига наций. Группа А2. 4-й тур
Голы: 1:0 – Солер, 24; 2:0 – Сарабия, 75.
Швейцария – Португалия – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сеферович, 1.