Лига наций. Португалия без Роналду проиграла Швейцарии, Испания победила Чехию

Сборная Португалии уступила Швейцарии (0:1) в 4-м туре Лиги наций.

Единственный гол на первой минуте забил Харис Сеферович. Матч пропустил нападающий португальцев Криштиану Роналду – тренерский штаб разрешил ему заранее отправиться в отпуск.

Испания в параллельном матче победила Чехию со счетом 2:0 и вышла на первое место в группе А2.

Лига наций. Группа А2. 4-й тур

Испания – Чехия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Солер, 24; 2:0 – Сарабия, 75.

Швейцария – Португалия – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сеферович, 1.

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