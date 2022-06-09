Лига наций. Португалия победила Чехию, Испания обыграла Швейцарию

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Завершились матчи третьего тура Лиги наций в группе A2.
Португалия и Испании выиграли у Чехии и Швейцарии соответственно.
Лига наций. Группа A2. 3-й тур
Португалия – Чехия – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Канселу, 33; 2:0 – Гедеш, 38.
Швейцария – Испания – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сарабия, 13.