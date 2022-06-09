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Лига наций. Португалия победила Чехию, Испания обыграла Швейцарию

Завершились матчи третьего тура Лиги наций в группе A2.

Португалия и Испании выиграли у Чехии и Швейцарии соответственно.

Лига наций. Группа A2. 3-й тур

Португалия – Чехия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Канселу, 33; 2:0 – Гедеш, 38.

Швейцария – Испания – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сарабия, 13.

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций

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Источник: «Бомбардир»

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09.06.2022 23:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    guigf 40 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +31888

    VVM1964 1 час назад

    Зачем эта информация с другой планеты (((

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