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«Ливерпуль» согласовал контракт с Нуньесом

«Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает The Athletic.

Английский клуб еще не договорился с «Бенфикой» о трансфере. Клубы ведут переговоры о структуре выплат: «Бенфика» хочет получить 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов – в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что 22-летний уругваец – главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето. «Бенфика» оценивает его в 100 миллионов евро.

  • Нуньес – лучший бомбардир минувшего сезона Примейры (26 голов в 28 матчах).
  • Рыночная стоимость уругвайца – 50 миллионов евро.
  • Главное достижение в карьере Нуньеса – чемпионство в Уругвае с «Пеньяролем».

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Источник: The Athletic

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