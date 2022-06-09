«Ливерпуль» согласовал контракт с Нуньесом

«Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает The Athletic.

Английский клуб еще не договорился с «Бенфикой» о трансфере. Клубы ведут переговоры о структуре выплат: «Бенфика» хочет получить 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов – в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что 22-летний уругваец – главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето. «Бенфика» оценивает его в 100 миллионов евро.