Чуамени выбрал «Реал», несмотря на приглашение от Клоппа и лучшее предложение от «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени продолжит карьеру в «Реале». Вскоре должны объявить о трансфере.

У игрока было приглашение от главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Лучшее финансовое предложение Чуамени сделал «ПСЖ».

Чуамени дал согласие на трансфер в «Реал» до победного для испанцев финала Лиги чемпионов.