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Чуамени выбрал «Реал», несмотря на приглашение от Клоппа и лучшее предложение от «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени продолжит карьеру в «Реале». Вскоре должны объявить о трансфере.

У игрока было приглашение от главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Лучшее финансовое предложение Чуамени сделал «ПСЖ».

Чуамени дал согласие на трансфер в «Реал» до победного для испанцев финала Лиги чемпионов.

  • Игрока убеждал перейти в «Реал» главный тренер Карло Анчелотти.
  • В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
  • Чуамени вызывается в сборную Франции.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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