Чуамени выбрал «Реал», несмотря на приглашение от Клоппа и лучшее предложение от «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени продолжит карьеру в «Реале». Вскоре должны объявить о трансфере.
У игрока было приглашение от главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Лучшее финансовое предложение Чуамени сделал «ПСЖ».
Чуамени дал согласие на трансфер в «Реал» до победного для испанцев финала Лиги чемпионов.
- Игрока убеждал перейти в «Реал» главный тренер Карло Анчелотти.
- В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
- Чуамени вызывается в сборную Франции.
Источник: твиттер Фабрицио Романо