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Юран – о свисте фанатов «СКА-Хабаровска»: «Они считают, что я предал команду. Было неприятно»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о свисте болельщиков «СКА-Хабаровска» в его адрес в стыковом матче за право выступать в РПЛ.

«Я предполагал это, потому что проработал больше года, комплектовал команду. Я ожидал этого по прилете, потому что они считают, что я предал. Я говорил, что мной двигала не финансовая составляющая, не дом, а РПЛ, любой тренер стремится выше.

Было ли обидно? Некоторые говорили спасибо, потому что команда вышла в стыковые матчи, некоторые относились негативно. Было неприятно, осадок остался, ничего плохого не делал для команды, работал для края, болельщиков. Думаешь — за что?

Я покидал команду, она стояла на пятом месте. Некоторые футболисты едут под тренера, под задачу. Честно говоря, в стыковых матчах со «СКА-Хабаровском» внутри «рвало», потому что и там парни, с которыми прошел серьезный путь, и тут парни, с которыми работал, и есть задачи.

Настолько было тяжело внутри… Встретиться было классно, но в голове сидело то, что кто-то проиграет. Жалко, что свела нас судьба», – сказал Юран

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Источник: «Матч ТВ»

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