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Болельщики «СКА-Хабаровска» освистали Юрана перед матчем с «Химками»

Фанаты «СКА-Хабаровска» освистали главного тренера «Химок» Сергея Юрана перед первым стыковым матчем за право выступать в РПЛ.

Болельщики на трибунах свистели, когда диктор произносил фамилию тренера, и кричали, чтобы он возвращался в Москву.

  • Юран до «Химок» два года работал в «СКА-Хабаровске».
  • Ответный матч состоится 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +96268

    zigbert 1 час назад

    Очень неожиданно, учитывая его работу в клубе. Может быть все таки за ним есть грешок?

    2
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    Рейтинг: +1796

    Bozigit 1 час назад

    Не уважение

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