Болельщики «СКА-Хабаровска» освистали Юрана перед матчем с «Химками»

Очень неожиданно, учитывая его работу в клубе. Может быть все таки за ним есть грешок?
Фанаты «СКА-Хабаровска» освистали главного тренера «Химок» Сергея Юрана перед первым стыковым матчем за право выступать в РПЛ.
Болельщики на трибунах свистели, когда диктор произносил фамилию тренера, и кричали, чтобы он возвращался в Москву.
- Юран до «Химок» два года работал в «СКА-Хабаровске».
- Ответный матч состоится 28 мая в Химках.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?