Болельщики «СКА-Хабаровска» освистали Юрана перед матчем с «Химками»

Фанаты «СКА-Хабаровска» освистали главного тренера «Химок» Сергея Юрана перед первым стыковым матчем за право выступать в РПЛ.

Болельщики на трибунах свистели, когда диктор произносил фамилию тренера, и кричали, чтобы он возвращался в Москву.

Юран до «Химок» два года работал в «СКА-Хабаровске».

Ответный матч состоится 28 мая в Химках.

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