Кавазашвили: «Бакаев – лучший игрок РПЛ. Ваноли просто поиздевался над ним»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-полузащитнике столичного клуба Зелимхане Бакаеве.

«Лучшим игроком чемпионата можно признать Бакаева. Я удивлен, что Ваноли его игнорировал или не ставил вообще. А в финале Кубка итальянец просто над ним поиздевался.

Мальчик, который очень прилично играл в полузащите, был связующим звеном, выполнял огромное количество работы — и вдруг его даже не выпускают на одну минуту, чтобы запечатлеть в истории клуба.

На втором месте — Клаудиньо. И на третье место поставлю Нобоа из «Сочи», который для команды сделал очень много и поспособствовал второму месту», — сказал Кавазашвили.