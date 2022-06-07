Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

Кавазашвили: «Бакаев – лучший игрок РПЛ. Ваноли просто поиздевался над ним»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-полузащитнике столичного клуба Зелимхане Бакаеве.

«Лучшим игроком чемпионата можно признать Бакаева. Я удивлен, что Ваноли его игнорировал или не ставил вообще. А в финале Кубка итальянец просто над ним поиздевался.

Мальчик, который очень прилично играл в полузащите, был связующим звеном, выполнял огромное количество работы — и вдруг его даже не выпускают на одну минуту, чтобы запечатлеть в истории клуба.

На втором месте — Клаудиньо. И на третье место поставлю Нобоа из «Сочи», который для команды сделал очень много и поспособствовал второму месту», — сказал Кавазашвили.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Сейчас 25-летний хавбек имеет статус свободного агента.

Новости по теме
Ребров рассказал, как в «Спартаке» попрощались с Бакаевым и Жиго 2
В «Зените» отреагировали на информацию о договоренности с Бакаевым 1
Бакаев подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «3+1» («РБ Спорт») 35
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:14
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +116

    Salt-N-Pepa 18 минут назад

    Думаю пойдет спартак в пердив, гы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11