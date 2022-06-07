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  • Кавазашвили: «Бакаев – лучший игрок РПЛ. Ваноли просто поиздевался над ним»

Кавазашвили: «Бакаев – лучший игрок РПЛ. Ваноли просто поиздевался над ним»

7 июня 2022, 21:14
14

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-полузащитнике столичного клуба Зелимхане Бакаеве.

«Лучшим игроком чемпионата можно признать Бакаева. Я удивлен, что Ваноли его игнорировал или не ставил вообще. А в финале Кубка итальянец просто над ним поиздевался.

Мальчик, который очень прилично играл в полузащите, был связующим звеном, выполнял огромное количество работы — и вдруг его даже не выпускают на одну минуту, чтобы запечатлеть в истории клуба.

На втором месте — Клаудиньо. И на третье место поставлю Нобоа из «Сочи», который для команды сделал очень много и поспособствовал второму месту», — сказал Кавазашвили.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Сейчас 25-летний хавбек имеет статус свободного агента.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Ваноли Паоло Кавазашвили Анзор
Комментарии (14)
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Salt-N-Pepa
1654626527
Думаю пойдет спартак в пердив, гы
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Plyash
1654629939
Кавазашвили старческий маразматик.Назвать обычного,пусть и добротного игрока,лучшим в РПЛ,это идиотизм,неоперабельная стадия маразма. Анзор,лечитесь.
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VVM1964
1654630258
Ну на счет лучшего игрока РПЛ это конечно ЯВНЫЙ перебор, но вот то что в Спартаке был одним из лучших, а в некоторых матчах и просто лучший - тут спору нет.
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zigbert
1654670042
Жаль конечно Бакаева. Все таки воспитанник Спартака, проникнутый духом команды. Никогда не выглядел равнодушным на поле. Очень странно что такой ведущий игрок покидает команду. Но что сделал сам Бакаев чтобы остаться в Спартаке?
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alefreddy
1654677720
это уже не тот Бака который раньше был да и еще и суетной очень
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