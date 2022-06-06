Топ-10 самых дорогих покупок «Анжи». Клуб в этом сезоне прекратил существование

«Анжи» теряет профессиональный статус и прекращает существование.

Вчера махачкалинцы провели свой последний матч и разгромили со счетом 4:0 «Ротор-2» в ФНЛ-2. «Запомните нас такими», – написала пресс-служба клуба, опубликовав фото из раздевалки.

У «Анжи» финансовые проблемы, однако десять лет назад все было по-другому. В 2011 году команду купил Сулейман Керимов, при котором «Анжи» стал одним из самых богатых клубов России и не жалел денег на дорогостоящих игроков.

Топ-10 рекордных трансферов «Анжи»:

Виллиан – 35 млн евро (сезон-12/13, «Шахтер») Самуэль Это'О – 27 млн (сезон-11/12, «Интер») Александр Кокорин – 19 млн (сезон-13/14, «Динамо») Ласина Траоре – 18 млн (сезон-12/13, «Кубань») Игорь Денисов – 15 млн (сезон-13/14, «Зенит») Юрий Жирков – 15 млн (сезон-11/12, «Челси») Балаш Джуджак – 14 млн (сезон-11/12, ПСВ) Кристофер Самба – 14 млн (сезон-11/12, «Блэкберн») Кристофер Самба – 14 млн (сезон-13/14, КПР) Жусилей – 10 млн (сезон-10/11, «Коринтианс»)

Керимов ушел из «Анжи» в 2016 году.

При нем клуб занял третье место в РПЛ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2012/13, обыграв на групповом этапе того розыгрыша «Ливерпуль».