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Топ-10 самых дорогих покупок «Анжи». Клуб в этом сезоне прекратил существование

«Анжи» теряет профессиональный статус и прекращает существование.

Вчера махачкалинцы провели свой последний матч и разгромили со счетом 4:0 «Ротор-2» в ФНЛ-2. «Запомните нас такими», – написала пресс-служба клуба, опубликовав фото из раздевалки.

У «Анжи» финансовые проблемы, однако десять лет назад все было по-другому. В 2011 году команду купил Сулейман Керимов, при котором «Анжи» стал одним из самых богатых клубов России и не жалел денег на дорогостоящих игроков.

Топ-10 рекордных трансферов «Анжи»:

  1. Виллиан – 35 млн евро (сезон-12/13, «Шахтер»)
  2. Самуэль Это'О – 27 млн (сезон-11/12, «Интер»)
  3. Александр Кокорин – 19 млн (сезон-13/14, «Динамо»)
  4. Ласина Траоре – 18 млн (сезон-12/13, «Кубань»)
  5. Игорь Денисов – 15 млн (сезон-13/14, «Зенит»)
  6. Юрий Жирков – 15 млн (сезон-11/12, «Челси»)
  7. Балаш Джуджак – 14 млн (сезон-11/12, ПСВ)
  8. Кристофер Самба – 14 млн (сезон-11/12, «Блэкберн»)
  9. Кристофер Самба – 14 млн (сезон-13/14, КПР)
  10. Жусилей – 10 млн (сезон-10/11, «Коринтианс»)

Керимов ушел из «Анжи» в 2016 году.

При нем клуб занял третье место в РПЛ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2012/13, обыграв на групповом этапе того розыгрыша «Ливерпуль».

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Источник: «Бомбардир»

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06.06.2022 23:54
Комментарии2
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    Рейтинг: +11852

    DeStar 7 минут назад

    быыыло время)

    0
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    Рейтинг: +450

    fakeid 14 минут назад

    всё могло пойти иначе, если бы керимову разрешили купить крылья, как он планировал изначально. в итоге онжы, 50 болельщиков в мохнатых шапках, непригодный стадион в каспийске, уголовка, развал клубишки.

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