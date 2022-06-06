«Ваноли сошел с ума». Кавазашвили – об уходе Бакаева из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб совершил ошибку, не став продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

– Урунов – трансферная неудача «Спартака»?

– Урунов нормально играл в «Уфе». Я бы не сказал, что «Уфа» – слабая команда. Очень удивился, когда она вылетела из РПЛ. Урунов в «Уфе» играл и в атакующий футбол, и не забывал помогать защитникам. Но в «Спартак» лучше взять российского игрока такого же типа.

При этом «Спартак» позволяет уйти воспитаннику Бакаеву. Я обалдел от этого! Думаю, Ваноли с ума сошел. Как можно было не сохранить Бакаева? Зелимхан – игрок сборной России.

Бакаев оказался в роли Дзюбы, который тоже оказался не нужен «Спартаку». А Артем перешел в «Зенит» и несколько лет был лучшим из лучших. Ваноли обязан был выпустить Бакаева на поле в таком ответственном матче, как финал Кубка России. Он играет лучше легионеров «Спартака».

– Как считаете, сам Ваноли останется в «Спартаке»?

– Не знаю. Но главное, что при Ваноли «Спартак» стал играть намного дисциплинированнее. Претензий по работоспособности нет. Ваноли надо оставлять. Бесконечная замена главного тренера негативно влияет на команду