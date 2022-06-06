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  • «Ваноли сошел с ума». Кавазашвили – об уходе Бакаева из «Спартака»

«Ваноли сошел с ума». Кавазашвили – об уходе Бакаева из «Спартака»

6 июня 2022, 16:53
8

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб совершил ошибку, не став продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

– Урунов – трансферная неудача «Спартака»?

– Урунов нормально играл в «Уфе». Я бы не сказал, что «Уфа» – слабая команда. Очень удивился, когда она вылетела из РПЛ. Урунов в «Уфе» играл и в атакующий футбол, и не забывал помогать защитникам. Но в «Спартак» лучше взять российского игрока такого же типа.

При этом «Спартак» позволяет уйти воспитаннику Бакаеву. Я обалдел от этого! Думаю, Ваноли с ума сошел. Как можно было не сохранить Бакаева? Зелимхан – игрок сборной России.

Бакаев оказался в роли Дзюбы, который тоже оказался не нужен «Спартаку». А Артем перешел в «Зенит» и несколько лет был лучшим из лучших. Ваноли обязан был выпустить Бакаева на поле в таком ответственном матче, как финал Кубка России. Он играет лучше легионеров «Спартака».

– Как считаете, сам Ваноли останется в «Спартаке»?

– Не знаю. Но главное, что при Ваноли «Спартак» стал играть намного дисциплинированнее. Претензий по работоспособности нет. Ваноли надо оставлять. Бесконечная замена главного тренера негативно влияет на команду

  • Бакаев был в системе «Спартака» с 2013 года.
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев пополнит «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Ваноли Паоло Кавазашвили Анзор
Комментарии (8)
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Persona_non_Grata
1654524679
Тот случай когда я ПОЛНОСТЬЮ согласен с дедом !!!
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1654527102
Я думаю, как раз таки Ваноли, к уходу Бакаева вообще никакого отношения не имеет.
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алдан2014
1654530488
Нет слов ,слушая заявления Кавазашвили,сомневаешься в психическом здоровье ветерана. В несении бреда с Орловым могут посоревноваться.
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derrik2000
1654531837
"– Урунов нормально играл в «Уфе». Я бы не сказал, что «Уфа» – слабая команда. Очень удивился, когда она вылетела из РПЛ. Урунов в «Уфе» играл и в атакующий футбол, и не забывал помогать защитникам." Читал и плакалЪ. ))))))))))))
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rash1959
1654536787
"Ваноли обязан был выпустить Бакаева на поле" ... вот не выпустил и ... взяли Кубок.
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rash1959
1654537043
Уже пора на сайте рубрику завести - "Новости с пенсии" - Орлов-Ловчев-Симонян-Кавазашвили... Это для тех кто не хочет тратить своё время на чтение маразматических новостей, быстро пропускать.
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moskowcity-petrv
1654546387
Ваноли не решает.заремба причина вроде
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