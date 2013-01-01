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«Ваноли сошел с ума». Кавазашвили – об уходе Бакаева из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб совершил ошибку, не став продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

— Урунов — трансферная неудача «Спартака»?

— Урунов нормально играл в «Уфе». Я бы не сказал, что «Уфа» — слабая команда. Очень удивился, когда она вылетела из РПЛ. Урунов в «Уфе» играл и в атакующий футбол, и не забывал помогать защитникам. Но в «Спартак» лучше взять российского игрока такого же типа.

При этом «Спартак» позволяет уйти воспитаннику Бакаеву. Я обалдел от этого! Думаю, Ваноли с ума сошел. Как можно было не сохранить Бакаева? Зелимхан — игрок сборной России.

Бакаев оказался в роли Дзюбы, который тоже оказался не нужен «Спартаку». А Артем перешел в «Зенит» и несколько лет был лучшим из лучших. Ваноли обязан был выпустить Бакаева на поле в таком ответственном матче, как финал Кубка России. Он играет лучше легионеров «Спартака».

— Как считаете, сам Ваноли останется в «Спартаке»?

— Не знаю. Но главное, что при Ваноли «Спартак» стал играть намного дисциплинированнее. Претензий по работоспособности нет. Ваноли надо оставлять. Бесконечная замена главного тренера негативно влияет на команду

  • Бакаев был в системе «Спартака» с 2013 года.
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев пополнит «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 16:53
Комментарии5
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    Рейтинг: +214

    кaстрюлька 3 минуты назад

    Да он (Вынули) и не был в нём никогда. Обыкновенный физрук, которому и 10-е место за честь

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    Рейтинг: +10337

    Алексей З 20 минут назад

    Ещё один выживший из ума. Сиди на жопе, смотри футбол, доживай свой век, нет всякую Ху на родной клуб.
    Ваноли как раз и доказал , что и без Бакаева можно играть, брать титулы.

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    Рейтинг: +2584

    Play 25 минут назад

    Я думаю, как раз таки Ваноли, к уходу Бакаева вообще никакого отношения не имеет.

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    Рейтинг: +17948

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Тот случай когда я ПОЛНОСТЬЮ согласен с дедом !!!

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    Рейтинг: +651

    dragoon000320 1 час назад

    бомбардир зачем публиковать заявления всяких старых маразматиков со ссылкой на помойку Матч ТВ?

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