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Отец Агаларова – о переходе сына в «Краснодар»: «У Гамида действующий контракт с «Уфой»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о возможном переходе сына в «Краснодар».

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Все разговоры считаю неправильными. Не имею права ничего более говорить. У игрока действующий контракт с клубом», — сказал Агаларов.

  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2936

    Беспонтий 3 часа назад

    папенька всё грезит
    "сны о чём то большем"

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