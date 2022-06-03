Отец Агаларова – о переходе сына в «Краснодар»: «У Гамида действующий контракт с «Уфой»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о возможном переходе сына в «Краснодар».

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Все разговоры считаю неправильными. Не имею права ничего более говорить. У игрока действующий контракт с клубом», — сказал Агаларов.

В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?