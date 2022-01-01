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«Краснодар» ведет переговоры с «Уфой» по Агаларову. У него есть и другие предложения

«Краснодар» и «Уфа» ведут диалог по поводу трансфера нападающего Гамида Агаларова, сообщает «РБ Спорт».

«Краснодар» ищет нового нападающего, а «Уфа» хочет пополнить бюджет после вылета из РПЛ. Стороны ведут переговоры, но говорить об их завершении еще рано — у башкирского клуба есть и другие предложения по Агаларову.

  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9187

    САДЫЧОК 26 минут назад

    Лично мне нравятся игроки замыкатели типа Агаларова - Но , это игроки среднего класса .И наверняка , в следующем сезоне покажет средний результат.

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    Рейтинг: +13668

    Skull_Boy 37 минут назад

    А что-то мне верится в то, что в Краснодаре у него получится на ура и будет явным лидером команды

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