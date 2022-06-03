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  • «Краснодар» ведет переговоры с «Уфой» по Агаларову. У него есть и другие предложения

«Краснодар» ведет переговоры с «Уфой» по Агаларову. У него есть и другие предложения

3 июня 2022, 10:12
9

«Краснодар» и «Уфа» ведут диалог по поводу трансфера нападающего Гамида Агаларова, сообщает «РБ Спорт».

«Краснодар» ищет нового нападающего, а «Уфа» хочет пополнить бюджет после вылета из РПЛ. Стороны ведут переговоры, но говорить об их завершении еще рано — у башкирского клуба есть и другие предложения по Агаларову.

  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1654241009
А что-то мне верится в то, что в Краснодаре у него получится на ура и будет явным лидером команды
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САДЫЧОК
1654241680
Лично мне нравятся игроки замыкатели типа Агаларова - Но , это игроки среднего класса .И наверняка , в следующем сезоне покажет средний результат.
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R_a_i_n
1654243678
Понятно, что Агаларов не будет играть в пердиве.
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ААМ
1654254533
Верю и интерес к нему нескольких клубов
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inzek
1654300335
уфа команда одного форварда, все работали на него. много голов с пенальти. в финальной части РПЛ и в стыках слабо себя показал. по мне, так такой же урунов. в топ клубах потеряется
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моэм
1654321681
Гамид форвард "от бога" с большим голевым чутьём" ... и если он победит "тараканов" в голове , из за которых проваливает первый сезон в новой команде , то с ним Краснодар станет грозной силой и пойдёт далеко ...если судьи не отсвистят у Краснодара 6-8 "дежурных " очков за сезон , как они это делали обычно .
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portero
1654326388
60 минут Агаларов 30 минут Шапи, ну может и по 45 поделят... не тянут на всю игру.
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